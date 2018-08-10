Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

О дате и месте проведения заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов организации говорится в распространенном в пятницу, 10 сентября, сообщении Североатлантического альянса.

Военный комитет проведет планирует встречу в период с 28 по 30 сентября на территории Варшавы. На заседании будут обсуждаться вопросы модернизации и развития сил НАТО, а также военачальники дадут рекомендации о дальнейшей профильной деятельности, включая боевые операции и учения.

Также планируется обсудить сотрудничество и координацию действий альянса с международными организациями.