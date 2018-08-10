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В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход
СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

 Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине

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17:50   10 Августа 2018
Весь мир

Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

О дате и месте проведения заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов организации говорится в распространенном в пятницу, 10 сентября, сообщении Североатлантического альянса.

Военный комитет проведет планирует встречу в период с 28 по 30 сентября на территории Варшавы. На заседании будут обсуждаться вопросы модернизации и развития сил НАТО, а также военачальники дадут рекомендации о дальнейшей профильной деятельности, включая боевые операции и учения.

Также планируется обсудить сотрудничество и координацию действий альянса с международными организациями.

 

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Автор: Екатерина Розина
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