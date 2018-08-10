Мы в соц.сетях:
Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

 В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход

В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход
СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

 Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине

Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине
Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

 Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету

Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету
Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

 В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход

В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход
СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

 Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине

Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине
Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

 Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету

Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету
17:55   10 Августа 2018
Россия

На 100-м году жизни скончался скульптор Николай Никогосян

На 100-м году жизни скончался скульптор Николай Никогосян

Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян умер в пятницу 10 авгкста в возрасте 99 лет.

Об этом на своем официальном сайте сообщает Российская академия художеств, отмечая, что российская культура со смертью Никогосяна понесла тяжелую утрату.

«10 августа 2018 года на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян», - говорится в сообщении.

Николай Никогосян является автором портретов Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна, а также мемориальных памятников С.Я Моршаку и Семену Косбергу. Кроме того, он является автором скульптур на фасаде высотного дома на Кудринской площади в Москве, фигур на фасаде варшавского Дворца культуры, установленного в Ереване памятника Микаэлу Налбандяну – деятелю армянской культуры и многих других работ. Скульптуры Никогосяна выставлены в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве и в других собраниях.

Информации о том, где и когда состоится прощание со скульптором к настоящему моменту не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #смерть #общество #кончина #скульптор #николай никогосян #99 лет #российская академия художеств
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...