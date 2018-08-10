На 100-м году жизни скончался скульптор Николай Никогосян

Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян умер в пятницу 10 авгкста в возрасте 99 лет.

Об этом на своем официальном сайте сообщает Российская академия художеств, отмечая, что российская культура со смертью Никогосяна понесла тяжелую утрату.

«10 августа 2018 года на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян», - говорится в сообщении.

Николай Никогосян является автором портретов Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна, а также мемориальных памятников С.Я Моршаку и Семену Косбергу. Кроме того, он является автором скульптур на фасаде высотного дома на Кудринской площади в Москве, фигур на фасаде варшавского Дворца культуры, установленного в Ереване памятника Микаэлу Налбандяну – деятелю армянской культуры и многих других работ. Скульптуры Никогосяна выставлены в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве и в других собраниях.

Информации о том, где и когда состоится прощание со скульптором к настоящему моменту не поступало.