«Открытая Россия» оказалась закрытой для «сербов»

Активисты пытались задать Ходорковскому вопросы через железную дверь. Олигарх не услышал. Он в Лондоне.

Активисты антилиберального движения «СЕРБ», известного по нападениям на российских оппозиционеров с зеленкой и фекалиями, 10 августа попытались попасть на собрание движения «Открытая Россия». В московском офисе «открытки» на улице Большой Декабрьской лидера «СЕРБ» Гошу Тарасевича оппоненты не ждали. Двери оказались заперты, а на звонки и настойчивый стук никто не ответил.

По внешним признакам активисты догадались, что помещение не пустует. Незадолго до визита сербовцев в здание спешно прошла девушка. Активисты выстроились у входа и развернули плакат с фотографией основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского и снимками погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов. Объяснили, что винят в их гибели известного бизнесмена, который и выступал главным интересантом командировки. Визитеры стояли на том, что Ходорковский не обеспечил безопасность журналистов, и, возможно, причастен к тяжкому преступлению.

«Пишут, что Открытая Россия, но отнюдь не открытая. Мы пришли задать Ходорковскому вопросы, зачем он отправил ребят на смерть. Именно на смерть. Мы считаем было намеренное его отправление на смерть для того, чтобы дискредитировать Россию», - рассуждал Тарасевич.

Вскоре к офису подъехала девушка. Объяснила, что является членом движения «Открытая Россия» и кандидатом в муниципальные депутаты. Она заявила, что в помещении проходит закрытое собрание и о подобных визитах «нужно сообщать заранее». Активисты проявили настойчивость и позвонили адвокату движения Олегу Елисееву, который пустился в противоречивые объяснения. Сначала подтвердил, что это именно он, затем заверил, что «не адвокат этой партии», а в итоге сообщил, что его собеседники «ошиблись номером».

«Первый адвокат Ходорковского умер, не дождавшись денег, второй прячется от людей, а третий только что отказался от своих клиентов», - резюмировал Тарасевич и призвал собравшихся делать выводы.

Мизансцену дополнил новый персонаж - начальник службы безопасности здания, который потребовал «покинуть эту часть улицы, так как она – часть собственности владельцев комплекса». Он же заверил, что «Открытая Россия» помещение у владельцев здания не арендует, а о вчерашнем обыске силовиков в офисе ему ничего не известно. Позже он вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка объяснили, что улица – общественное место, где разрешение владельцев здания не требуется.

Вопросы имеются не только у активисты СЕРБа. Ранее допросить олигарха призывал Максим Шевченко, чей друг Орхан Джамаль погиб в Африке, выполняя задание к структур Ходорковского. Пока следователи взывали на допрос главу ЦУР Андрея Коняхина, который отвечал за поездку в ЦАР.