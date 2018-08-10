СМИ: Эрдоган и Путин по телефону обсудили торговые отношения

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в пятницу позвонил лидеру России Владимиру Путину. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера.

Согласно данным агентства, президенты обратили внимание на позитивный ход развития экономических и торговых отношений между двумя государствами. Кроме того, Путин и Эрдоган согласились, что уровень сотрудничества в оборонной и энергетической сферах между Турцией и Россией удовлетворительный.

Лидеры также поговорили о последних событиях в Сирии.