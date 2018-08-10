Путин пообещал Макрону в скором времени рассказать о состоянии Сенцова

Российский президент Владимир Путин в ходе беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном пообещал представить Парижу подробную информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в пятницу сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление администрации президента Франции. В частности, сообщается, что Макрон обратился к Путину с призывом найти проблеме Сенцова «гуманитарное решение».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, подтвердил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора между российским лидером и президентом Франции была затронута тема состояния здоровья, осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним: Олег Сенцов с августа 2015 года по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дому, будучи признанным виновным по обвинению в терроризме, отбывает 20-летний срок заключения.