Новый Звездный городок построят рядом с Центром Хруничева
В городке сконцентрируются все рабочие ракетно-космических предприятий столицы, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, Новый Звездный городок построят на территории государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в Москве. Рогозин добавил, что рядом с Центром разместят филиалы вузов и переведут 35 тысяч сотрудников.
ПГТ Звездный городок построили в 1961 году в 25 километрах к северо-востоку от столицы. К 2018 году там живет пять тысяч 426 человек. В поселке городского типа располагается Центр подготовки космонавтов, где обучались все советские и российские космонавты.
???? ???? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ представления кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса, прошедших предварительный отбор и утвержденных Межведомственной комиссией ???? https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/legeSWQ91U— РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 августа 2018 г.