Новый Звездный городок построят рядом с Центром Хруничева

В городке сконцентрируются все рабочие ракетно-космических предприятий столицы, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, Новый Звездный городок построят на территории государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в Москве. Рогозин добавил, что рядом с Центром разместят филиалы вузов и переведут 35 тысяч сотрудников.

ПГТ Звездный городок построили в 1961 году в 25 километрах к северо-востоку от столицы. К 2018 году там живет пять тысяч 426 человек. В поселке городского типа располагается Центр подготовки космонавтов, где обучались все советские и российские космонавты.