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16:54   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украинские силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики обстреляли 19 населенных пунктов республики и выпустили 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, сообщил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ВСУ 45 раз за неделю нарушили перемирие. Республика зафиксировала 206 выстрелов из вооружения боевых машин пехоты. Украинские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Эдуард Басурин отметил, что ВСУ повредили 18 строений в Горловке, Донецке и селе Коминтерново на юге республики. Во вторник, 7 августа, украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль «Урал», который ехал к больной в Набережное. Погибли военные врачи и водитель.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #всу #днр #басурин
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