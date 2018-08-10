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17:27   10 Августа 2018
Россия

Фигуранты дела о пытках в ярославской ИК дали показания против начальника

Фигуранты дела о пытках в ярославской ИК дали показания против начальника

На допросе сотрудники первой исправительной колонии Ярославской области рассказали о приказах своего начальника.

Тюремщики, подозреваемые в пытках осужденных, Сергей Ефремов и Максим Яблоков сообщили, что бывший глава ИК-1 в Ярославской области Дмитрий Николаев отдал приказ о проведении «воспитательной работы» и разрешил применять физическую силу по отношению к заключенному Евгению Макарову. Для подтверждения выполнения приказа бывший глава также распорядился записывать процесс «воспитания» на видео.

Инспектор колонии Дмитрий Соловьев рассказал о начале конфликта сотрудников ФСИН с Макаровым. На видеорегистраторе есть запись, где видно как надзиратели бросили письмо от родителей Макарова на пол,после чего заключенный начал оскорблять тюремщиков. В связи с этим случаем, Николаев отдал приказ на избиение.

Раннее в СМИ появилось видео с избиением Макарова. По данному факту возбуждено уголовное дело о пытках в исправительной колонии. Также это стало началом множества проверок структур ФСИН по всей России.

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко лично извинился перед Макаровым и его семьей и признался, что ему стыдно за такое поведение сотрудников. Замглавы пообещал уволить всех, кто причастен к издевательствам над заключенными.

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Автор: Анна Манц
#фсин #ярославская область #макаров
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