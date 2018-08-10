Лукашенко: Россия не выполняет обязательств по ЕАЭС

Белорусский лидер заявил об этом во время визита в ОАО «Гомсельмаш». Его слова привело издание БелТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что хочет сохранить «Гомсельмаш». Политик отметил, что в Белоруссии тяжелый период, так как соседняя Россия ведет себя «по-варварски». Москва выдвигает требования Минску, но сама не следует правилам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лукашенко уверен, что РФ создала «неконкурентную ситуацию».

Глава государства отметил, что обсудит эту тему на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Белоруссия должна работать в нынешних условиях, добавил политик.