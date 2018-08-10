Ленинградские профсоюзы попросили у Госдумы гарантий повышения пенсий

По данным «Единой России», за июль поступило более полутора тысяч предложений от граждан.

Через десять дней руководство партии «Единая Россия», поддержавшей в первом чтении в Госдуме законопроект об изменении пенсионного возраста, обобщит все предложения по совершенствованию пенсионной системы. По словам секретаря Генсовета Партии Андрея Турчака, от граждан,профсоюзов поступило более 1 500 предложений.

Свои предложения направила и общественная организация «Ленинградская Федерация Профсоюзов». Как рассказал ИА «Политика Сегодня» ее председатель Владимир Дербин, основное, что беспокоит людей - неуверенность.

«Люди за такую реформу, которую бы понимали, и были бы уверены в результате. А не так как раньше: пообещали коммунизм, а его нет. Наше главное предложение, чтобы законопроект об изменении пенсионного возраста подкреплялся бы экономическим документом. Нужны гарантии того, что в результате маневра увеличат пенсии, улучшат систему здравоохранения и так далее. Это должны быть два взаимосвязанных документа», — отметил Дербин.

Он добавил, что еще один важный вопрос - гарантии трудоустройства пенсионеров, потому что «никто не говорит, что на пенсии не надо работать».

Андрей Турчак сообщил, что в июле состоялось 400 муниципальных обсуждений законопроекта, более 30 тысяч экспертов, представителей профсоюзов и общественников участвовали в обсуждениях на 77 региональных площадках. Все предложения проанализируют на заседании 20 августа. На основании этого будет сформирована позиция «Единой России», которую она представит на парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа. Как ожидается, ко второму чтению законопроект об изменении пенсионного возраста будет существенно изменен с учетом высказанных предложений.

Предложение правительства, которое одобрила Госдума 19 июля в первом чтении, предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.