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16:40   10 Августа 2018
Россия

Роскосмос набирает космонавтов

Роскосмос набирает космонавтов

Новый набор космонавтов завершиться к 2020 году, сообщил руководитель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.

Межведомственная комиссия Роскосмоса объявила результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов, которых два года подготавливали в ЦПК. После успешного прохождения общей космической подготовки и сдачи экзаменов восемь новых российских космонавтов зачислят в отряд Роскосмоса.

«Мы практически сразу инициируем новый набор», — сказал Власов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #роскосмос #космонавты
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