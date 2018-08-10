Роскосмос набирает космонавтов
Новый набор космонавтов завершиться к 2020 году, сообщил руководитель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.
Межведомственная комиссия Роскосмоса объявила результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов, которых два года подготавливали в ЦПК. После успешного прохождения общей космической подготовки и сдачи экзаменов восемь новых российских космонавтов зачислят в отряд Роскосмоса.
«Мы практически сразу инициируем новый набор», — сказал Власов.
Межведомственная комиссия объявила результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса ???????????? К общей космической подготовке в ЦПК, которая продлится около двух лет, приступят 8 человек. Биографии кандидатов ???? https://t.co/YrsbXgcdfE pic.twitter.com/r8JgijULyr— РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 августа 2018 г.