Роскосмос набирает космонавтов

Новый набор космонавтов завершиться к 2020 году, сообщил руководитель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.

Межведомственная комиссия Роскосмоса объявила результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов, которых два года подготавливали в ЦПК. После успешного прохождения общей космической подготовки и сдачи экзаменов восемь новых российских космонавтов зачислят в отряд Роскосмоса.

«Мы практически сразу инициируем новый набор», — сказал Власов.