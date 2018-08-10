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16:55   10 Августа 2018
Весь мир

Политолог: Уровень опасности для приезжих в Тунисе вырос до критического

Политолог: Уровень опасности для приезжих в Тунисе вырос до критического

Российский МИД не зря предупреждает граждан нашей стране об опасности посещать Тунис, так как после того, как Ливия закрыла границу с этой страной, вероятность инцидентов с иностранцами там приближается к абсолютной.

Такое мнение в четверг высказал политолог Александр Асафов, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

В частности, он указал на наглядность того, что Ливия, которая сама находится в сложной ситуации и отчаянно нуждается в экономических связях, все же приняла решение из соображений безопасности закрыть границу с Тунисом. Этот шаг показывает, что граждане Ливии, несмотря на заманчивые предложения и туристический лоск своего соседа, отлично понимают, что ситуация там гораздо хуже и опаснее, чем у них самих.

«Если в Триполи почувствовали угрозы с тунисской границы и максимально изолируются от нее, значит, шутки кончились – происходит то, от чего нужно закрываться максимально надежно», - отмечает Асафов.

Также он предположил, что далее обстановка в Тунисе, как в закрытом котле, будет стремительно накаляться, так как без Ливии, которая была для Туниса основным и важнейшим торговым партнером, его экономика начнет нищать ускоренными темпами – перекрытие легального и нелегального товарооборота неизбежно повлечет за собой негативные последствия. Лишенные средств для выживания регионы придут в волнение – там поднимется волна криминала и начнутся социальные бунты, а находящиеся в стране туристы окажутся для местного населения самым доступным источником дохода.

Политолог: Уровень опасности для приезжих в Тунисе вырос до критического

«В этой стране итак нападения на иностранцев для ограбления давно стали чем-то обыденным, но обострение социально-экономической обстановки существенно ухудшит ситуацию. И эти процессы уже идут», - указал политолог.

Напомним: ранее МИД РФ еще весной текущего года предупредил россиян об опасности посещения Туниса. С тех пор ситуация в этой стране значительно ухудшилась и на днях ведомство предупредило людей, планирующих отдых, о том, что в Тунисе чрезвычайна высока опасность массовых протестов в связи с чем пребывание там россиян является нежелательным.

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Автор: Александр Люблинский
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