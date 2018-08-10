Макрон планирует вновь обсудить с Путиным вопросы Сирии в сентябре

Об этом говорится в распространенном коммюнике Елисейского дворца.

Решение о повторных переговорах глава Франции Эмманюэль Макрон принял после завершения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Во время обсуждения обстановки в Сирии лидеры достигли взаимопонимания по ряду вопросов. Так, Макрон признал важность политического решения, способного урегулировать ситуацию в САР и установить долговременную стабильность и мир в регионе.

Помимо этого президенты обсудили план обеспечения необходимых условий жизни для возврата беженцев домой.

По этим вопросам будут продолжен диалог на уровне министров и спецпредов России и Франции. Тем не менее, лидеры условились повторить личную беседу по теме сирийского урегулирования в начале сентября, отметили в администрации французского президента.