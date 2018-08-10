Макрон планирует вновь обсудить с Путиным вопросы Сирии в сентябре
Об этом говорится в распространенном коммюнике Елисейского дворца.
Решение о повторных переговорах глава Франции Эмманюэль Макрон принял после завершения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Во время обсуждения обстановки в Сирии лидеры достигли взаимопонимания по ряду вопросов. Так, Макрон признал важность политического решения, способного урегулировать ситуацию в САР и установить долговременную стабильность и мир в регионе.
Помимо этого президенты обсудили план обеспечения необходимых условий жизни для возврата беженцев домой.
По этим вопросам будут продолжен диалог на уровне министров и спецпредов России и Франции. Тем не менее, лидеры условились повторить личную беседу по теме сирийского урегулирования в начале сентября, отметили в администрации французского президента.