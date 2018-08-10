Путин и Макрон обсудили обстановку в САР

Глава РФ Владимир Путин подчеркнул важность взаимодействия по вопросу восстановления инфракструктуры Сирии во время телефонного разговора с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном.

Переговоры лидеров РФ и Франции прошли в дружественном тоне, оба высоко оценили совместную российско-французскую операцию по оказанию гуманитарной помощи для сирийцев.

Путин призвал Макрона принять участие в восстановлении страны после военного конфликта, он отметил важность помощи мирового сообщества в этом вопросе.

Помимо этого российский лидер указал на проблему возвращения беженцев на родину и организации для них нормальных условий жизни.

В Кремле уточнили, что лидеры также затрагивали «некоторые другие темы».