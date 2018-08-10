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16:16   10 Августа 2018
Весь мир

Канадская полиция задержала подозреваемого в стрельбе во Фредериктоне

Канадская полиция задержала подозреваемого в стрельбе во Фредериктоне

Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу в районе Бруксайд в городе Фредериктон.

Об этом в пятницу сообщается на странице канадской полиции в Twitter.

Ранее 10 августа неизвестный открыл стрельбу в районе улицы Бруксайд-драйв. В результате происшествия погибли четыре человека. Полиция города оцепила район и попросила местных жителей не выходить из дома и запереть двери.

Подозреваемого удалось задержать. Однако район остается в оцеплении. Расследование продолжается.

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Автор: Юлия Халус
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