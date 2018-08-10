Европейский университет в Петербурге получил от Рособрнадзора новую лицензию

Федеральная служба по надзору в области образования выдала Санкт-Петербургскому Европейскому университету лицензию на образовательную деятельность, восстановления которой вуз добивался с прошлого года.

Об этом в пятницу сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на поступившую в его распоряжение копию приказа Рособрнадзора, датированную 10 августа.

В документе говорится, что вуз получит лицензию на образовательную деятельность и приложение к лицензии на осуществление обучения по 13 программам – в аспирантуре и магистратуре.

Напомним: в 2017 году Европейский университет в Петербурге – частный вуз, открытый в 1994 году – был лишен лицензии на образовательную деятельность, после чего безуспешно пытался восстановить ее через суд. Потерпев в суде неудачу, вуз подал в Рособрнадзор документы на получение новой лицензии.