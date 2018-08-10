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16:23   10 Августа 2018
Россия

ЦБ поддержит рубль через послабления в рамках бюджетного правила — эксперт

ЦБ поддержит рубль через послабления в рамках бюджетного правила — эксперт

Экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, что Центробанк уже предпринимает активные действия в вопросе стабилизации курса рубля. В рамках этого регулятор в два раза сократил объемы закупок валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу.

В Банке России заявили, что волатильность рубля в последние дни объясняется новостями о потенциальных санкциях. У регулятора есть достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозу финансовой нестабильности.

Шабанов считает, что ЦБ держит ситуацию под контролем. Он не замораживает полностью курс, пытается сдержать его рыночными механизмами. Эксперт уверяет, что вскоре ситуация стабилизируется. Однако новости про санкции все же оказывают определенное давление, пишет ФБА «Экономика сегодня». Эта тема будет актуальной до тех пор, пока отношения России и США не стабилизируются.

ЦБ поддержит рубль через послабления в рамках бюджетного правила — эксперт

Рубль будет набирать поддержку со стороны нефти, поскольку до конца года, скорее всего, будет доминировать тренд на повышение котировок барреля. Однако если новые санкции будут и правда приняты, то очередное снижение курса вполне ожидаемо.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что факторов поддержки у рубля нет. На нефть он не реагирует, экономическая статистика неоднородная, многие зарубежные инвесторы сейчас выходят из ОФЗ.

Шабанов же считает, что факторы поддержки сохраняются, поскольку макроэкономические показатели России выглядят неплохо.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #центробанк #рубль #курс валют
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