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16:35   10 Августа 2018
Россия

Повышения налогов на отдельные сектора экономики России не будет

Повышения налогов на отдельные сектора экономики России не будет

Министр финансов России Антон Силуанов 10 августа рассказал СМИ о решении правительства дополнительно не поднимать налоги на отрасли российской экономики.

По слова министра, основные границы системы налогообложения зафиксированы на срок 6 лет, после вступления в силу законопроекта о повышении НДС на 2%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить отчет о приросте доходов компаний по производству сырья. Дополнительные доходы возникли при изменении валютного курса и внешнего положения. При подготовке будут учтены доводы кампаний и экспертов, изучены обстоятельства и спрогнозированы последствия, как сообщает Силуанов. Особое внимание обратят на влияние предложений на «деловой климат».

От помощника президента Андрея Белоусова Путину поступило предложение о пополнении бюджета страны на сумму в полтриллиона рублей, взятых из доходов основных российских компаний в химической и горно-металлургической сферах.

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Автор: Анна Манц
#экономика #силуанов #ндс
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