Меры Великобритании против России «скромны» в сравнении с действиями с США, утверждает британская газета The Daily Telegraph.

В четверг, 9 августа, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил американское правительство за поддержку Лондона.

If we are going to stop chemical and biological weapons - including nerve agents - becoming a new and horrific 21st cent norm states like Russia that use or condone their use need to know there is a price to pay. Thank you USA for standing firm with us on this