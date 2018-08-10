Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

Участок дороги на платной основе будут использоваться до 2110 года в обход Солнечногорска и Клина. Текст размещен на сайте правовой информации.

Участки трассы М-11 «Москва-Петербург» с 59 по 97 километры и с 97 по 149-й будут использоваться платно до 7 июля 2110 года.

Строительство участков трассы в обход городов уже почти закончилось. Строители занимаются благоустройством территорий. Открыть движение планировалось в середине этого лета, но точная дата зависела от получения статуса платного участка.

Тарифы установит ГК «Автодор». Цены станут известны перед началом движения.

Бесплатно автолюбители могут поехать по трассе М-10 «Россия». Дорога проходит через Солнечногорск и Клин. Участки загружены машинами и многокилометровыми пробками.