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16:02   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

Внесенный в базу данных сайта «Миротворец» за признание Крыма российским актер Никита Панфилов в Киеве поучаствовал в съемках нового сериала.

Фотографии со съемочной площадки опубликовала в Facebook киевлянка Катерина Котлярова. Она сфотографировалась с актерским составом нового российского сериала «Пес». На фото присутствуют Никита Панфилов, овчарка Мухтар, а также бывший боец батальона «Айдар» (сформирован из боевиков запрещенной в РФ организации «Правый сектор») Юрий Оксюковский.

(Суперовое чувство, когда возле дома проходили съемки фильма «Пес». Несмотря на насыщенность дня, главные актеры Никита Панфилов, Андрей Саминин и Мухтар (сегодня был именно он) уделили нам свое внимание. Благодарна им за хорошее настроение. - пер. ИА «ПС»).

Подписчики Катерины тут же осудили ее. Одна из украинок указала девушке, что та обнимается и радуется людям, которые «унижают» Украину.

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

(«Молодцы» киевляне!!!! Нас унижают, а вы обнимаетесь с дерьмом - уровень самоуважения аховый!! И не надо про кино, оно имеет рамки совести и морали. А вы нет!! - пер. ИА «ПС»).

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #крым #общество #миротворец #никита панфилов
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