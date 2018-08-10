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15:59   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»

Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»

Глава Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию, когда Федерация футбола Украины отказалась заселять членов национальной сборной в гостиницу «Москве» в чешском городе Злин.

По мнению политолога, которое приводит информационный портал NationNews, украинские футболисты, будучи введенными властями своей страны в психоз, усмотрели некий политический подтекст в обычном заселении в гостиницу перед футбольным матчем в другой стране. В результате, футболистам и тренерскому составу украинской сборной пришлось заселяться в чешском городе Злине в двух разных отелях.

При этом он отметил, что россияне, приезжая в столицу, спокойно живут в гостинице «Украина» и не делают из этого проблемы.

«Только замутненное сознание ряда жителей Украины, введенных в психоз украинской пропагандой, позволяет им обращать внимание на подобные вещи», - подчеркнул Дмитрий Солонников.

Также он добавил, что сложившаяся ситуация характеризует лишь психическое состояние украинских футболистов и не говорит ни о чем больше.

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Автор: Александр Люблинский
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