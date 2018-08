Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

Соответствующее решение Белого дома глава США Дональд Трамп анонсировал в Twitter.

По его словам, турецкая валюта лира снижается, что является показателем нестабильности экономического положения. В связи с этим Трамп удвоил тарифы, таким образом, тариф на алюминий достиг показателя 20 процентов, а на сталь - 50.

Американский лидер отметил, что отношения США и Турции претерпевают не лучший период, за последнее время диалог между государствами значительно ухудшился.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!