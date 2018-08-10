Предстоящие выборы не превратятся в цирк благодаря муниципальному фильтру — политолог

По словам члена общественной палаты Максима Григорьева, выборы, которые пройдут 9 сентября, не превратятся в цирк, поскольку муниципальный фильтр не допустит до участия тех, для кого победа не являлась целью.

Политолог и глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью Федеральному агентству новостей сказал, что электоральная система и выборное законодательство в России признаны международными экспертами одними из передовых.

В частности, одно из серьезных достижений в этой области — это муниципальный фильтр. Он отсеивает «фриков», которые за счет бюджета хотят решить свои личные задачи, которые к политике практически никак не относятся. Выборы они используют, как правило, для самопиара. Некоторые становятся кандидатами исключительно для того, чтобы дискредитировать избирательный процесс в глазах общественности.