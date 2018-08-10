Мы в соц.сетях:
«Открытая Россия» оказалась закрытой для «сербов»

«Открытая Россия» оказалась закрытой для «сербов»

 Замглавы Оренбурга арестован при получении двух миллионов рублей взятки

Замглавы Оренбурга арестован при получении двух миллионов рублей взятки
Украинские силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

 Лукашенко: Россия не выполняет обязательств по ЕАЭС

Лукашенко: Россия не выполняет обязательств по ЕАЭС
Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

 ВТО приняла сторону России в споре с Евросоюзом

ВТО приняла сторону России в споре с Евросоюзом
«Открытая Россия» оказалась закрытой для «сербов»

«Открытая Россия» оказалась закрытой для «сербов»

 Замглавы Оренбурга арестован при получении двух миллионов рублей взятки

Замглавы Оренбурга арестован при получении двух миллионов рублей взятки
Украинские силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

 Лукашенко: Россия не выполняет обязательств по ЕАЭС

Лукашенко: Россия не выполняет обязательств по ЕАЭС
Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

Руководители Генштабов НАТО встретятся в Варшаве 28-30 сентября

 ВТО приняла сторону России в споре с Евросоюзом

ВТО приняла сторону России в споре с Евросоюзом
15:57   10 Августа 2018
Россия

Повышение НДС в 2019 году повлияет на цены текущего года

Повышение НДС в 2019 году повлияет на цены текущего года

Из обзора Центрального Банка РФ«Динамика потребительских цен» за июль стало очевидно повышение потребительских цен до вступления в силу закона о повышении НДС.

Также рост цен показывают результаты опроса Банка России компаний-производителей, которые планируют увеличить стоимость продукции до конца 2018 года. По заверению ЦБ, это аналогично опыту стран, в которых уже практиковалось повышение налога.

Это повлияет на инфляцию в стране. К концу текущего года рост предвидится в районе 4%. При изменении ставки налога на добавленную стоимость в начале 2019 года, регулятор обещает временное повышение годовой инфляции более 4%. Возвращение в норму ожидается уже к началу 2020 года.

Проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 слабо отразилось на обесценивании денежных средств. Основной причиной стала коррекция цен в сфере туризма до, во время и после проведения матчей. ЦБ РФ прогнозировал влияние ЧМ на менее одну десятую процента. При просмотре статистики прогнозы оказались верными.

Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о увеличении НДС с нынешних 18% до 20%. Постановление вступает в силу 1 января 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#цб #ндс #центральный банк рф #повышение ндс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...