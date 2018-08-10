Повышение НДС в 2019 году повлияет на цены текущего года

Из обзора Центрального Банка РФ«Динамика потребительских цен» за июль стало очевидно повышение потребительских цен до вступления в силу закона о повышении НДС.

Также рост цен показывают результаты опроса Банка России компаний-производителей, которые планируют увеличить стоимость продукции до конца 2018 года. По заверению ЦБ, это аналогично опыту стран, в которых уже практиковалось повышение налога.

Это повлияет на инфляцию в стране. К концу текущего года рост предвидится в районе 4%. При изменении ставки налога на добавленную стоимость в начале 2019 года, регулятор обещает временное повышение годовой инфляции более 4%. Возвращение в норму ожидается уже к началу 2020 года.

Проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 слабо отразилось на обесценивании денежных средств. Основной причиной стала коррекция цен в сфере туризма до, во время и после проведения матчей. ЦБ РФ прогнозировал влияние ЧМ на менее одну десятую процента. При просмотре статистики прогнозы оказались верными.

Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о увеличении НДС с нынешних 18% до 20%. Постановление вступает в силу 1 января 2019 года.