Эксперт: Боевики в Идлибе готовятся к наступлению на сирийскую армию

Находящиеся в сирийской зоне деэскалации боевики занимаются планированием и подготовкой наступления на позиции правительственных сил.

Об этом в пятницу сообщает «оппозиционное» издание Nedaa Syria, приводя заявление пресс-секретаря коалиции группировок «Джебхат Аль-Ватания лил-Тахрир» - Наджи Мустафы.

В частности, Мустафа рассказал об увеличении боевой готовности всех группировок, входящих в альянс, на всех занимаемых ими территориях и особенно на линии соприкосновения с сирийской армией.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Хусам Салама – пресс-секретарь группировки «Ахрар Аш-Шам», которая с недавнего времени влилась в коалицию «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». По словам Саламы, заключение мира с Дамаском изначально было невозможно, а передышку в зоне деэскалации боевики использовали для своего усиления и теперь они вновь готовы к активным боям с правительственными силами, которые «спикер» назвал «режимом русских».

По мнению востоковеда Андрея Онтикова, слова которого приводит Федеральное агентство новостей, боевики могут в ближайшее время развязать крупномасштабные боевые действия против сирийской армии сразу на нескольких направлениях. В первую очередь, отмечает эксперт, наступления боевиков можно ждать в зоне деэскалации. Однако, согласно условиям перемирия, заключенного в Астане, в случае нарушения режима прекращения огня одной из сторон, другая сторона – а именно правительственные войска и российские ВКС – будет иметь право ответить нарушителям встречными боевыми действиями.

По словам Отикова, боевики не могут не понимать, насколько плачевным для них станет подобный ответ:

«Сколько бы ни было боевиков зоне деэскалации «Идлиб», какими бы боевыми возможностями они бы не обладали, боевой потенциал сирийской армии и ее союзников в лице ВКС РФ в любом случае переломит все наступательные действия на раз-два», - добавил он.

По этому, по словам эксперта, вооруженной сирийской оппозиции сейчас следовало бы прислушаться к советам Москвы и заняться настоящейц борьбой с террористическими группировками – запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»*, «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзниками. А также пойти на контакты с Дамаском, начать переговоры как недавно это сделали ряд группировок на юго-западе страны, когда в результате успешных договоренностей, формирования вооруженной оппозиции в Даръа влились в правительственные Вооруженные силы и стали их частью и сейчас успешно воюют против боевиков ИГ** (также запрещенной в РФ террористической группировки).

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