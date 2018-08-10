Познер бы в наблюдатели пошел

Но научит Общественная палата Москвы смотреть за чистотой голосования пока других.

Журналист и телеведущий Владимир Познер приветствует создание корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы для контроля за голосованием на предстоящих выборах градоначальника.

В комментарии «Политике Сегодня» мэтр рассказал, что и сам бы с удовольствием поучаствовал в работе комиссии, но вернется в столицу только 31 августа. Набор наблюдателей завершится 6 августа.

«9 сентября в Москве буду и, конечно, пойду голосовать. – сообщил Познер. - Работа наблюдателем относится к категории гражданского долга. Я считаю, что очень важно наблюдать, добиваться, чтобы выборы у нас были прозрачными, честными. Каждый человек, который может этому способствовать, на мой взгляд, должен это делать».

Впервые корпус наблюдателей ОП Москвы был сформирован в составе Общественного штаба на выборах президента страны в 2018 году. Опыт признали успешным. На выборах мэра столицы общественная комиссия будет следить за ходом голосования и подсчетом результатов. По словам члена ОП Александра Шарлая, 4908 человек уже подали заявки на участие. Из них 2200 были наблюдателями на выборах главы государства.

Москвичи выберут мэра в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов: самовыдвиженца Сергея Собянина, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, главу муниципального округа Таганский от партии «Справедливая Россия» Илью Свиридова, бывшего парламентария от КПРФ Вадима Кумина и экс-главу строительной компании СУ-155, депутата Мосгордумы Михаила Балакина.