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15:36   10 Августа 2018
Россия

Очень оптимистичный — Москалькова о разговоре с украинской коллегой по «Норду»

Очень оптимистичный — Москалькова о разговоре с украинской коллегой по «Норду»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поговорила по телефону с коллегой из Украины Людмилой Денисовой. Стороны обсудили обоюдную помощь в деле о задержанных моряках судна «Норд». Москалькова написала об этом на странице в Facebook.

В беседе с ФАН она напомнила подробности задержания россиян. Командир корабля находится под подпиской о невыезде. Также в его сторону возбуждено уголовное дело. Остальных моряков к уголовной ответственности не привлекли, но они тоже не могут покинуть Украину. Паспорта россиян суд признал легитимными, но по ним нельзя пересечь границу.

Украинских же моряков российские пограничники задержали из-за нарушений правил рыбной ловли. Они также не могут покинуть страну, так проходят в качестве свидетелей по делу. Москалькова и Денисова обсудили, как можно решить проблему о возвращении моряков обоих государств домой.

Очень оптимистичный — Москалькова о разговоре с украинской коллегой по «Норду»

Российский омбудсмен очень оптимистично относится к возможному освобождению экипажа обоих судов. Нарушение международного правила о воссоединении семей является важной темой сегодня, уверена Москалькова. Общественность должна поддержать ее.

Уполномоченная по правам человека добавила, что раскрывать дальнейшие действия нельзя из-за договоренностей с Денисовой.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #москалькова #весь мир #судно норд
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