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15:39   10 Августа 2018
Весь мир

Немецкий бизнес призвал ЕС и ФРГ защищаться от новых антироссийских санкций

Немецкий бизнес призвал ЕС и ФРГ защищаться от новых антироссийских санкций

Восточный комитет немецкой экономики надеется, что Европейский союз и Германия разъяснят с юридической точки зрения намерение Вашингтона ввести новые санкции против РФ, сообщил председатель Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft Вольфганг Бюхеле.

По его словам, экстерриториальное применение санкций США в отношении вне американских компаний противоречит международному праву. Бюхеле, напомнил, когда США ввели санкции против Ирана, тогда ЕС активировал блокирующий закон, который позволил европейским компаниям проигнорировать экстерриториальные ограничения Вашингтона.

Бюхеле считает, что этот устав должен быть универсальным и, следовательно, применяться также к санкциям США против России. ЕС необходимо защитить европейские компании от последствий незаконного и одностороннего применения санкций США. Вашингтон координирует действия с ЕС о запланированных санкциях, что устраивает европейцев. Однако координация не означает, что европейские страны должны принять линию США.

«Мы должны решительно защищаться и независимо от того, против каких стран направлены эти меры», — резюмировал Бюхеле.

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Автор: Анатолий Кубарев
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