ООН: Украина оставила без работы молодежь, женщин и жителей сел
На Украине стоит острая проблема нехватки рабочих мест, о наиболее пострадавших сообщается в Twitter-аккаунте ООН.
Больше всего от безработицы пострадали молодые люди, женщины и жители украинских сел. В стремлении получить средства к существованию большая часть украинцев занята в неформальных или недекларируемых заработках.
Таким образом, неформальный сектор экономики на Украине составляет 25 процентов ВВП.
#Украина Рабочих мест не хватает, и в наибольшей степени это затрагивает молодежь, женщин и жителей сельских районов. Высок процент украинцев, работающих на условиях неформальной или недекларируемой занятости: неформальный сектор экономики составляет 25 процентов ВВП. pic.twitter.com/VOC14rY8vl— ООН (@UnitedNationsRU) 10 августа 2018 г.