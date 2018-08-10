ООН: Украина оставила без работы молодежь, женщин и жителей сел

На Украине стоит острая проблема нехватки рабочих мест, о наиболее пострадавших сообщается в Twitter-аккаунте ООН.

Больше всего от безработицы пострадали молодые люди, женщины и жители украинских сел. В стремлении получить средства к существованию большая часть украинцев занята в неформальных или недекларируемых заработках.

Таким образом, неформальный сектор экономики на Украине составляет 25 процентов ВВП.