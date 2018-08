Полиция подтвердила гибель по меньшей мере четырех человек при стрельбе в Канаде

Об сообщает местная полиция.

Беспорядки в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады привели к гибели четырех мирных граждан, говорится в Twitter местного полицейского управления Канады в пятницу, 10 августа.

Пока правоохранители не сообщают обстоятельства инцидента и характер преступления. Известно, что стрельба была открыта в городе Фредериктон.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.