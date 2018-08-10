Полиция подтвердила гибель по меньшей мере четырех человек при стрельбе в Канаде

Об сообщает местная полиция.

Беспорядки в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады привели к гибели четырех мирных граждан, говорится в Twitter местного полицейского управления Канады в пятницу, 10 августа.

Пока правоохранители не сообщают обстоятельства инцидента и характер преступления. Известно, что стрельба была открыта в городе Фредериктон.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 августа 2018 г.

Полицейские призывают местных жителей избегать поездок близ место преступления. Они сообщают об изменении движения в этом районе. Также они советуют мирным жителям быть внимательными и просят звонить в случае чрезвычайных или подозрительных ситуаций.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 августа 2018 г.

Эксперты продолжают работать на месте происшествия.

Сотрудники полиции разместили в аккаунте схему временного движения в районе. Они заверили подписчиков, что сообщат детали инцидента, как только ситуация прояснится.