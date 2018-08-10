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15:12   10 Августа 2018
Весь мир

Полиция подтвердила гибель по меньшей мере четырех человек при стрельбе в Канаде

Полиция подтвердила гибель по меньшей мере четырех человек при стрельбе в Канаде

Об сообщает местная полиция.

Беспорядки в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады привели к гибели четырех мирных граждан, говорится в Twitter местного полицейского управления Канады в пятницу, 10 августа.

Пока правоохранители не сообщают обстоятельства инцидента и характер преступления. Известно, что стрельба была открыта в городе Фредериктон.

Полицейские призывают местных жителей избегать поездок близ место преступления. Они сообщают об изменении движения в этом районе. Также они советуют мирным жителям быть внимательными и просят звонить в случае чрезвычайных или подозрительных ситуаций.

Эксперты продолжают работать на месте происшествия.

Сотрудники полиции разместили в аккаунте схему временного движения в районе. Они заверили подписчиков, что сообщат детали инцидента, как только ситуация прояснится.

 

 

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Автор: Екатерина Розина
#стрельба #политика #чп #канада #весь мир
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