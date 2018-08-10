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15:17   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Пашинян: Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении

Пашинян: Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, вспоминая разгон протестных акций в Ереване десять лет назад, заявил, что события в Армении не соответствуют якобы отказу нового правительства от преследования политических предшественников.

Москву же всегда беспокоила ситуация в Ереване. Сейчас за ней следят особенно внимательно, поскольку политическая нестабильность может сказаться на работе тех организаций, которые действуют в пространстве СНГ и в которых участвует Армения.

«Мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе наши российские коллеги, и мы сами»,  — прокомментировал Пашинян. 

Напомним, специальная следственная служба в конце июля предъявила обвинения бывшему лидеру страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Позже его заключили под стражу на два месяца. Кочарян уверен, что обвинения сфабрикованы. Он предположил, что это может быть связано с желанием не допустить его участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #политика #армения #акции протеста #пашинян
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