США пришли на помощь Великобритании в ситуации, где Лондон не может предъявить Москве и международной арене никаких доказательств по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Посол РФ в Великобритании считает, что Вашингтон уже не может найти оправданий для новых санкций против России. Поэтому используются отсылки к засекреченной информации, которую никогда нельзя будет использовать в суде или публично.

Москва уверена, что слова Лондона о причастности к отравлению в Солсбери и санкции Вашингтона являются «грубым проявлением» давления на следствие, которое ведется по этому делу. Мировая общественность возможно из-за этого не знает ничего о результатах расследования.

В начале марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом. Великобритания винит в этом Россию. Москва обвинения отвергает и подчеркивает, что британское правительство не предоставило никаких доказательств.