Мы в соц.сетях:
Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

 Фанни ищет дом в Москве

Фанни ищет дом в Москве
«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

 Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»

Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»
Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

 На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%
Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

 Фанни ищет дом в Москве

Фанни ищет дом в Москве
«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

 Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»

Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»
Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

 На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%
14:56   10 Августа 2018
Россия

Посол РФ в Лондоне заявил о давлении на расследование по «делу Скрипалей»

Посол РФ в Лондоне заявил о давлении на расследование по «делу Скрипалей»

США пришли на помощь Великобритании в ситуации, где Лондон не может предъявить Москве и международной арене никаких доказательств по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Посол РФ в Великобритании считает, что Вашингтон уже не может найти оправданий для новых санкций против России. Поэтому используются отсылки к засекреченной информации, которую никогда нельзя будет использовать в суде или публично.

Москва уверена, что слова Лондона о причастности к отравлению в Солсбери и санкции Вашингтона являются «грубым проявлением» давления на следствие, которое ведется по этому делу. Мировая общественность возможно из-за этого не знает ничего о результатах расследования.

В начале марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом. Великобритания винит в этом Россию. Москва обвинения отвергает и подчеркивает, что британское правительство не предоставило никаких доказательств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #политика #весь мир #солсбери
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...