СМИ: Дании не удастся надолго задержать строительство «Северного потока — 2»

Разработанный Nord Stream 2 альтернативный маршрут газопровода с обходом территориальных вод Дании потребует примерно 7-8 дополнительных дней, подчеркнул директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Изначально «Северный поток — 2» планировалось провести через территориальные воды Дании. Однако Копенгаген отказал Москве в прокладке газопровода. Эксперты объясняют это решение давлением, которое оказывалось на датчан другими государствами. Сама Дания от проекта ничего не теряет и не получает.

Тем не менее Nord Stream 2 разработала альтернативный вариант, где газопровод прокладывается в датской исключительной экономической зоне. Глава пресс-службы Энергоагентства Дании Торе Фальбе-Хансен уже подтвердил, что ведомство получило соответствующую заявку. В случае прокладки «Северного потока — 2» по второму маршруту строителям придется сделать «крюк» примерно в 36 километров.

Однако газопровод в любом случае будет построен, подчеркнул Кулагин в беседе с ФБА «Экономика Сегодня». Дело в том, что для прокладки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне разрешения Дании не требуется. Авторы проекта фактически дают Копенгагену возможность выбрать маршрут. В течение определенного срока тому придется ответить на первый запрос. В противном случае строительство начнется по альтернативному маршруту.

В то же время датчанам не удастся задержать реализацию проекта на достаточное время. Противники газопровода надеются отсрочить строительство до тех пор, пока контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину не закончится. Тогда России придется продлевать соглашение. Но строители начнут работать еще до того, как Дания решит вопрос с заявкой. В итоге задержка реализации составит примерно в неделю.