Эдроган: Мы не проиграем в экономической войне

Курс турецкой лиры достиг минимального значения по отношению к доллару в эту пятницу, 10 августа.

Впервые за всю историю отношение лиры к американской валюте упало до значения в 5,96 за единицу. Это новый минимум валюты.

«Мы не проиграем в экономической войне», — прокомментировал сложившуюся ситуацию президент Турции Тайип Эрдоган.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак должен продемонстрировать в ближайшее время новую концепцию по возрождению экономики страны.

Такое обрушение случилось из-за невозможности уладить отношения между Турцией и США. Проблема возникла после отказа турков выпустить из под ареста американского пастора Эндрю Брансона. Лишение свободы пастора произошло из-за его причастности к действиям официально запрещенной в республике террористической группировки.

Раннее, Министерство финансов Америки ввело санкции на въезд и заморозило денежные активы турецких глав Минюста Абдулахмита Гюля и МВД Сулеймана Сойлу. Гюль в ответ США написал в Twitter, что не хочет жить нигде, кроме как на своей родине.