СК РФ: В Пермском крае женщина пыталась сбежать, убив собственную дочь

В городе Чайковском Пермской области следователи задержали 48-летнюю женщину, которая пыталась скрыться после совершения жестокого убийства своей 18-летней дочери, в пятницу сообщает РИА Новости.

По данным следствия, тело 18-летней девушки со множественными ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир в городе Чайковский. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержана 48-летняя мать погибшей девушки», - говорится в сообщении.

Предположительно мать расправилась со своей дочерью в ходе ссоры, а позже попыталась скрыться, чтобы избежать ответственности за преступление, однако ее задержали на вокзале города Чайковский. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.