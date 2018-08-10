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14:53   10 Августа 2018
Россия

СК РФ: В Пермском крае женщина пыталась сбежать, убив собственную дочь

СК РФ: В Пермском крае женщина пыталась сбежать, убив собственную дочь

В городе Чайковском Пермской области следователи задержали 48-летнюю женщину, которая пыталась скрыться после совершения жестокого убийства своей 18-летней дочери, в пятницу сообщает РИА Новости.

По данным следствия, тело 18-летней девушки со множественными ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир в городе Чайковский. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержана 48-летняя мать погибшей девушки», - говорится в сообщении.

Предположительно мать расправилась со своей дочерью в ходе ссоры, а позже попыталась скрыться, чтобы избежать ответственности за преступление, однако ее задержали на вокзале города Чайковский. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

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Автор: Александр Люблинский
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