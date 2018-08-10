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14:53   10 Августа 2018
Весь мир

Около девяти тонн гашиша изъяли при аресте наркоторговцев в Испании

Около девяти тонн гашиша изъяли при аресте наркоторговцев в Испании

Соответствующее заявление сделала Гражданская Гвардия Испании.

В рамках операции по борьбе с распространением наркотических веществ, правоохранители задержали 15 человек, у которых впоследствии было обнаружено порядка девяти тонн гашиша.

Задержание происходило в испанском автономном сообществе Андалусия, на территории провинций Альмерия и Кадис.

Одним из арестованных оказался гражданин Румынии, также фигурантами дела стали три выходца из стран Магриба и одиннадцать коренных жителя Испании.

Закладки с гашишем были обнаружены на складах, также свертки в полиэтиленовых пакетах прикреплялись к якорям в море. Несколько тайников находились прямо на улицах.

Поставки наркотического вещества шли из Марокко, гашиш перевозили с помощью надувных лодок, герметично упакованное вещество сбрасывали в море близ побережья. 

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Автор: Екатерина Розина
#чп #испания #наркотики #гашиш
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