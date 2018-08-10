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14:35   10 Августа 2018
Медиа

Опубликовано видео пожара, уничтожившего Успенскую церковь XVIII века

Опубликовано видео пожара, уничтожившего Успенскую церковь XVIII века

В пятницу утром сгорела Успенская церковь XVIII века в Кондопоге. Она считалась одним из самых высоких храмов Карелии. В сети появилось видео пожара, которое опубликовали очевидцы.

Правоохранительные органы начали проверку в связи с произошедшим. Следователям предстоит установить причины пожара. Предварительная версия — неосторожные действия туристов.

Церковь являлась памятником федерального назначения, а также памятником заонежской деревянной архитектуры. Ее построили в 1774 году. В последнее время в ней располагался филиал Кондопожского городского краеведческого музея.

Богослужения в храме не проводились несколько десятилетий. Последнего священника, отца Иоанна Лядинского, расстреляли в 1937 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#карелия #пожар #видео #общество #успенская церковь
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