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14:34   10 Августа 2018
Весь мир

Путин обсудил с Совбезом возможность новых торговых санкций США

Путин обсудил с Совбезом возможность новых торговых санкций США

Участники встречи признали возможные новые недружественные шаги Вашингтона нелегитимными с точки зрения международного права, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лидер РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Участники встречи поговорили о возможности новых торговых санкций со стороны американцев и признали их полную нелегитимность.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос подготовки к предстоящему 12 августа в Актау в Казахстане саммиту «каспийской пятерки» (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран). Совет согласился, что многолетнюю работу по определению правового статуса Каспия пора подвести к финалу.

Напомним, что ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на предстоящей встрече в Казахстане стороны намерены подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой ведется с 1996 года.

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Автор: Юлия Халус
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