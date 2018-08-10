Путин обсудил с Совбезом возможность новых торговых санкций США

Участники встречи признали возможные новые недружественные шаги Вашингтона нелегитимными с точки зрения международного права, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лидер РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Участники встречи поговорили о возможности новых торговых санкций со стороны американцев и признали их полную нелегитимность.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос подготовки к предстоящему 12 августа в Актау в Казахстане саммиту «каспийской пятерки» (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран). Совет согласился, что многолетнюю работу по определению правового статуса Каспия пора подвести к финалу.

Напомним, что ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на предстоящей встрече в Казахстане стороны намерены подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой ведется с 1996 года.