СК в Татарстане завел дело о хищении денег Противоракового фонда

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 159-й (мошенничество) и части первой статьи 286 о превышении должностных полномочий.

Следственный комитет (СК) России считает, что в 2016 году Республиканский клинический онкологический диспансер учредил Противораковый фонд Республики Татарстан. Ведомство отмечает, что не обнаружило прямой необходимости в появлении такой организации, так как с 1997 года работал аналогичный Общественный антираковый фонд. В СК считают, что появление нового фонда привело к пустой растрате денег.

По неподтвержденной информации, в 2017-2018 годах часть денег Противоракового фонда была переведена в коммерческие организации. Ими руководили те же люди, что управляли фондом. Предполагалось, что деньги пойдут на проведение тренингов. Далее появились три хирургических курса по молочным железам.

На счет Противоракового фонда Татарстана перечислено 760 тысяч рублей. В коммерческие организации была переведена только половина суммы.