Иран из-за санкций США остановил поставки нефти во Францию

Иран, в отношении которого ранее вступил силу первый пакет американских санкций, снизил в июле 2018 года нефтедобычу на 40 баррелей в сутки по сравнению с июнем, когда добывалось 3, 75 миллиона баррелей в сутки.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) уровень нефтедобычи Ирана в июля 2018 года стал самым низким с апреля 2017 года. В то же время, Иран снизил экспорт нефти до 2,19 миллионов баррелей в сутки, то есть на 90 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечает МЭА, причиной этого снижения являются санкции США, которые Вашингтон планирует восстановить в полном объеме к ноябрю текущего года. К настоящему моменту экспорт иранской нефти в Европу и в Турцию, снизился по сравнению с июнем на 140 тысяч баррелей и составил 410 тысяч баррелей в сутки, при том что на протяжении 2017 года среднемесячный показатель экспорта нефти в Европу и в Турцию составлял 750 тысяч баррелей в сутки.

При этом МЭА сообщает, что поставки иранской нефти во Францию прекращены полностью.