Иран из-за санкций США остановил поставки нефти во Францию
Иран, в отношении которого ранее вступил силу первый пакет американских санкций, снизил в июле 2018 года нефтедобычу на 40 баррелей в сутки по сравнению с июнем, когда добывалось 3, 75 миллиона баррелей в сутки.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА) уровень нефтедобычи Ирана в июля 2018 года стал самым низким с апреля 2017 года. В то же время, Иран снизил экспорт нефти до 2,19 миллионов баррелей в сутки, то есть на 90 тысяч баррелей в сутки.
Как отмечает МЭА, причиной этого снижения являются санкции США, которые Вашингтон планирует восстановить в полном объеме к ноябрю текущего года. К настоящему моменту экспорт иранской нефти в Европу и в Турцию, снизился по сравнению с июнем на 140 тысяч баррелей и составил 410 тысяч баррелей в сутки, при том что на протяжении 2017 года среднемесячный показатель экспорта нефти в Европу и в Турцию составлял 750 тысяч баррелей в сутки.
При этом МЭА сообщает, что поставки иранской нефти во Францию прекращены полностью.
«Администрация США официально отказала Франции в получении исключения из санкционного режима, что позволило бы французской Total продолжать работать в Иране и остаться в газовом проекте «Южный Парс 11» стоимостью 4,8 миллиардов долларов», - говорится в сообщении.