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16:01   10 Августа 2018
Весь мир

На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

Чем привлекает Южно-Африканская республика туристов с другого континента.

С весны 2017 года граждане РФ могут без оформления виз ездить в Южно-Африканскую республику и находиться там до 90 дней. Аналогичные льготы предусмотрены и для граждан ЮАР. 

Как рассказал ИА «Политика Сегодня» пресс-атташе посольства РФ в ЮАР Александр Куляев, отмена виз отразилась на турпотоке практически сразу. По данным министерства туризма республики, число российских туристов, посещающих ЮАР, выросло в 2017 году на 60%. С января по сентябрь прошлого года ( более свежих данных в распоряжении посольства пока нет) страну посетили 17 тысяч человек. При том что республику нельзя отнести к числу дешевых направлений - довольно затратный перелет. 

«В основном россияне едут в ЮАР за активным отдыхом, — комментирует представитель дипломатического корпуса. — Это сафари, серфинг. Для кого-то Кейптаун — детская мечта, популярны винные туры».  

К слову, власти ЮАР считают производство вина одной из важных составляющих южноафриканской культуры и экономики. Сегодня ЮАР входит в первую десятку крупнейших производителей вина. А по данным Travel Daily News, Кейптаун входит в список винных столиц мира наравне с Бордо, Порто, Флоренцией, Мельбурном и Бильбао.

На сафари да за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

Специализированные порталы для серферов в голос советуют посетить многочисленные споты (места, где «встает» волна) в ЮАР, которую именую страной двух океанов. 

 «В зависимости от сезона сюда приходят волны мирового класса. Обилие разнообразных типов спотов и условий подарит вам не только интересный и запоминающийся серфинг, но и приятное путешествие в погоне за волнами. Здесь много малолюдных пляжей, так что прогресс не заставит себя ждать», — советуют профессионалы.   

Пресс- атташе российского посольства Александр Куляев считает, что между Россией и ЮАР есть что-то общее.  

«ЮАР — красивая, разнообразная, большая страна. В этом плане Россия и ЮАР похожи. Сами жители республики называют себя «радужной нацией», то есть многонациональной, разнокультурной. Здесь самая большая на континенте доля белого, азиатского, смешанного населения», - рассказывает дипломат.

Поэтому многие районы ЮАР имеют свой неповторимый колорит, например, индийский квартал в Дурбане. Местечко Дракенсберг (Драконовы горы) на юго-востоке континента напоминает российскому дипломату Шотландию. А Кейптаун, по его словам, это страна в стране. В красивейшей, знакомой всем россиянам с детства провинции ЛимпОпо (ударение именно на второй слог) очень комфортно отдыхать зимой, советует Куляев.  

На сафари да за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

Конечно, не все идеально. Один из ощутимых минусов ЮАР - ситуация с уличной преступностью. 

«Признаю, что многие именно по этой причине опасаются ездить в ЮАР. Ситуация сложная не везде — в некоторых районах. Но, если включать голову и не поступать легкомысленно, то все хорошо. Разумная предусмотрительность нужна в любых городах», — отметил дипломат.

Пресс-атташе посольства РФ добавил еще один плюс в пользу отдыха в ЮАР  - в республике нет типичных для Африки заболеваний. 

«Здесь нет желтой лихорадки, единичные случаи малярии случаются летом. Правда, высокие показатели по заболеваемости ВИЧ. Но, по-моему, Россия уже обогнала. Тем более,зная, что ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, через рукопожатия, то никакой опасности нет», — заключил дипломат.

 

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Автор: Мария Владимирова
#туризм #африка #общество #весь мир #посольство рф #юар
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