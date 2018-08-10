На сафари и за запахом волны. После отмены виз турпоток из России в ЮАР вырос на 60%

Чем привлекает Южно-Африканская республика туристов с другого континента.

С весны 2017 года граждане РФ могут без оформления виз ездить в Южно-Африканскую республику и находиться там до 90 дней. Аналогичные льготы предусмотрены и для граждан ЮАР.

Как рассказал ИА «Политика Сегодня» пресс-атташе посольства РФ в ЮАР Александр Куляев, отмена виз отразилась на турпотоке практически сразу. По данным министерства туризма республики, число российских туристов, посещающих ЮАР, выросло в 2017 году на 60%. С января по сентябрь прошлого года ( более свежих данных в распоряжении посольства пока нет) страну посетили 17 тысяч человек. При том что республику нельзя отнести к числу дешевых направлений - довольно затратный перелет.

«В основном россияне едут в ЮАР за активным отдыхом, — комментирует представитель дипломатического корпуса. — Это сафари, серфинг. Для кого-то Кейптаун — детская мечта, популярны винные туры».

К слову, власти ЮАР считают производство вина одной из важных составляющих южноафриканской культуры и экономики. Сегодня ЮАР входит в первую десятку крупнейших производителей вина. А по данным Travel Daily News, Кейптаун входит в список винных столиц мира наравне с Бордо, Порто, Флоренцией, Мельбурном и Бильбао.

Специализированные порталы для серферов в голос советуют посетить многочисленные споты (места, где «встает» волна) в ЮАР, которую именую страной двух океанов.

«В зависимости от сезона сюда приходят волны мирового класса. Обилие разнообразных типов спотов и условий подарит вам не только интересный и запоминающийся серфинг, но и приятное путешествие в погоне за волнами. Здесь много малолюдных пляжей, так что прогресс не заставит себя ждать», — советуют профессионалы.

Пресс- атташе российского посольства Александр Куляев считает, что между Россией и ЮАР есть что-то общее.

«ЮАР — красивая, разнообразная, большая страна. В этом плане Россия и ЮАР похожи. Сами жители республики называют себя «радужной нацией», то есть многонациональной, разнокультурной. Здесь самая большая на континенте доля белого, азиатского, смешанного населения», - рассказывает дипломат.

Поэтому многие районы ЮАР имеют свой неповторимый колорит, например, индийский квартал в Дурбане. Местечко Дракенсберг (Драконовы горы) на юго-востоке континента напоминает российскому дипломату Шотландию. А Кейптаун, по его словам, это страна в стране. В красивейшей, знакомой всем россиянам с детства провинции ЛимпОпо (ударение именно на второй слог) очень комфортно отдыхать зимой, советует Куляев.

Конечно, не все идеально. Один из ощутимых минусов ЮАР - ситуация с уличной преступностью.

«Признаю, что многие именно по этой причине опасаются ездить в ЮАР. Ситуация сложная не везде — в некоторых районах. Но, если включать голову и не поступать легкомысленно, то все хорошо. Разумная предусмотрительность нужна в любых городах», — отметил дипломат.

Пресс-атташе посольства РФ добавил еще один плюс в пользу отдыха в ЮАР - в республике нет типичных для Африки заболеваний.