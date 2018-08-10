Фанни ищет дом в Москве

Помните ли вы сказку про Пеппи Длинный чулок — забавную и хулиганистую? Так вот, это наша Фанни — активная, озорная и любознательная. Она готова дни напролет проводить вместе со своим другом-хозяином — играть и гулять, участвовать во всех его делах.

В то же время Фанни, нежная и ласковая, и с радостью исполнит команду «иди обниму» (кстати, это далеко не единственная команда, которую она знает. Просто остальные не столь оригинальны и входят в стандартный набор — «ко мне», «сидеть» и прочие). Фанни дружелюбно относится к сородичам. Если у вас в семье уже есть одна активная собака, то Фанни станет ей прекрасным другом. Ее примерный возраст — до 3-х лет, размер — по колено, вес — 20 кг. Стерилизована и привита, ходит на поводке.

Я сказочная Фанни,

И я ищу свой дом.

Его я для начала

Переверну вверх дном.

Потом - для подстраховки

Я совершу подкоп.

А, может быть, сначала

Посмотрим — как пойдет.

Но не пугайтесь,

Я не всегда такая.

Ведь я же несерьезно!

Я просто проверяю,

Насколько вы готовы

Мне стать родной семьей.

Тогда я докажу вам,

Что быть могу другой!

Я быть могу прилежной,

Я быть могу послушной,

Я буду с вами нежной,

Хорошей, умной, нужной.

Поверьте, я усвою,

Я научусь, пойму,

Скомандуйте мне только: «Иди, обниму!»

Вы все еще сидите в одиночестве дома и мечтаете с кем-нибудь погулять? Присмотритесь к Фанни — она идеально подходит на эту роль! Забрать Фанни можно в Москве, Зеленограде. Позвоните Фанни: +7-905-577-99-82, Елена

Фонд «РЭЙ» помогает бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся. Сейчас мы поддерживаем более 30 приютов Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности проживают более 15 000 собак и кошек. Мы привозим им корма и лекарства, оказываем помощь в лечении и поиске дома, а также проводим городские фестивали, посвящённые дружбе животных и людей. Подробнее о нас можно узнать на сайте.

Мы помогаем тем, кто не может попросить о помощи, и приглашаем всех делать это вместе с нами! Оказать помощь животным можно по ссылке.