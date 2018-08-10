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14:14   10 Августа 2018
Россия

СМИ: Режиссер Брусникин страдал сердечной недостаточностью

СМИ: Режиссер Брусникин страдал сердечной недостаточностью

Два месяца актер Московского художественного академического театра пытался побороть болезнь. Врачи указывали на положительную динамику в лечении, рассказал источник, близкий к семье Дмитрия Брусникина.

Накануне, 9 августа, в возрасте 60 лет умер режиссер и актер МХАТа Дмитрий Брусникин. Об этом сообщила пресс-служба театра. Коллеги артиста подчеркнули, что его смерть стала шоком для всех: для театра, для многочисленных «брусникинцев», для всего театрального сообщества и тех, кто знал и любил режиссера.

МХАТ также передал соболезнования родным и близким Брусникина.

Близкий к семье актера источник в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность. Тот два месяца наблюдался у врачей, чувствовал себя хорошо. Режиссер продолжал работать, надеясь побороть болезнь «на ногах». Однако за день до смерти ему стало хуже.

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Автор: Юлия Халус
#россия #культура #общество #мхат #брусникин
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