СМИ: Режиссер Брусникин страдал сердечной недостаточностью

Два месяца актер Московского художественного академического театра пытался побороть болезнь. Врачи указывали на положительную динамику в лечении, рассказал источник, близкий к семье Дмитрия Брусникина.

Накануне, 9 августа, в возрасте 60 лет умер режиссер и актер МХАТа Дмитрий Брусникин. Об этом сообщила пресс-служба театра. Коллеги артиста подчеркнули, что его смерть стала шоком для всех: для театра, для многочисленных «брусникинцев», для всего театрального сообщества и тех, кто знал и любил режиссера.

МХАТ также передал соболезнования родным и близким Брусникина.

Близкий к семье актера источник в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность. Тот два месяца наблюдался у врачей, чувствовал себя хорошо. Режиссер продолжал работать, надеясь побороть болезнь «на ногах». Однако за день до смерти ему стало хуже.