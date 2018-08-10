Без пауков и клоунов. Почему выборы в России больше не похожи на политическое шоу 90-х

Эксперты убеждены, что муниципальный фильтр оставит за бортом тех, кто пиарится и несерьезно подходит к делу.

По итогам выдвижения и регистрации представителей различных политических сил на предстоящие выборы в 22 регионах страны Ассоциация НКО по защите избирательных прав опубликовала аналитический доклад «Мифы и рифы российских выборов». Авторы – политолог, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод пришли к выводу, что электоральная система в России, наконец, состоялась.

Эксперты убеждены, что действующий муниципальный фильтр (процедура сбора определенного числа подписей муниципальных депутатов за выдвижение кандидата) не позволяет участвовать в выборам неподготовленным фигурам для самопиара. Вдобавок, фильтр отсекает «кандидатов-однодневок». В пример авторы приводят кандидата в губернаторы Владимирской области от КПРФ Максима Шевченко, которого не пустили на выборы из-за двойных подписей. «Политика Сегодня» ранее разбирала эту запутанную историю.

«Благодаря муниципальному фильтру в кампании принимают участие только ответственные политические силы, а не политические клоуны. В 90-е годы кто только не принимал участие в выборах – от Паука до Мавроди. В результате, выборы превращались в балаган», - объясняют политологи.

«Политика Сегодня» не знает, смеялись ли украдкой 133 муниципальных депутата, что поставили свое подписи за выдвижение Шевченко, однако факт его народной поддержки очевиден. К тому же коммунист шел на выборы от парламентской партии КПРФ, которая представлена в заксобрании Владимирской области. Пусть и скромными тремя мандатами.

Максим Григорьев объяснил «Политике Сегодня», что Шевченко клоуном ни в коем случае не считает, но убежден, что коммунист замахнулся на чужой регион.

«Есть категория людей, которые явно никак не связаны были со своим регионом, а только в последнее время как-то изменили свою политическую ориентацию. Вот здесь я говорил о Максиме Шевченко, в пример, что человек неожиданно для общественности вдруг заявил о своей приверженности коммунистической партии и взглядам и стал пытаться выдвигаться в регионе, к которому он отношения не имел. Явление носило такой искусственный характер, что даже депутаты коммунисты были не готовы отдавать ему свои подписи», - говорит эксперт.

Участие же условных Паука, Мавроди и Джигурды и вовсе работает на снижение явки, убеждены авторы доклада. Выборы превращаются в цирк, а избиратель предпочитает не участвовать в сомнительных шоу.

«Та система, которая есть сейчас, достаточно адекватна. Когда участвуют скандальные люди, явно не собирающиеся участвовать в выборах.. Можете себе представить губернатора Джигурду или Паука. Совершенно очевидно, что народ их никогда не поддержит, и они сами не собираются серьезно в этом участвовать. Это вызывает недоверие у людей к политической системе и к самим выборам», - убежден Григорьев.

Помимо эффективности фильтра, отсекающего шоуменов и однодневок, аналитики объясняют стабильность российской избирательной системы еще несколькими факторами. Выбирать гражданину теперь помогают умные машины и всевозможные технические средства: камеры видеонаблюдения, комплексы обработки избирательных бюллетеней, коды быстрого считывания, которые наносятся на бюллетени и преобразуют данные о результатах голосования с каждого участка.

Все вышеупомянутые особенности и новации института выборов в России позволили оставить в прошлом грязные технологии, лобби олигархов и сподвигли кандидатов подходить к реализации своих политических амбиций с ответственностью, резюмируют авторы доклада.