Кандидат на пост мэра Дегтярев обсудил с жителями Таганского района их проблемы

Кандидат на пост главы Москвы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев провел встречу с жителями Таганского района и обсудил ряд актуальных для них вопросов.

Об изменениях Москвы, поездке в Люблино, медицине и образовании в столице Дегтярев рассказал в интервью агентству «Москва».

Он отметил, что последнее время в Москве происходит множество положительных изменений, которые замечают не только туристы, но и местные жители. Однако лоск, который отличает центр Москвы, должен распространится на все районы столицы и России в целом.

В качестве примера он привел Люблино, куда недавно ездил. По его словам, там очевидны проблемы с благоустройством. Жители района жалуются на дороги и оснащение дворов.

Еще одной проблемой Дегтярев обозначил московскую медицину. Он отметил, что многие специалисты уходят из государственных учреждений в частные и добавил, что не у всех москвичей есть возможность записываться на платные приемы врачей. Также он указал на очереди в поликлиниках и отметил, что время ожидания является немаловажным аспектов доступности медицины.

«Этот курс нас, москвичей, не устраивает, – не у всех есть возможность заплатить за медицинскую помощь в частной клинике»

Политик подчеркнул, что также столица нуждается в развитии образовательной среды и работе с мигрантами. Необходимо взять курс на создании рабочих мест на их родине, уточнил он.

Он объяснил, что варианты решения всех озвученных им положений есть в его программе.