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14:59   10 Августа 2018
Медиа

Россияне посоветовали Порошенко не переживать за российский газ и заняться украинской ГТС

Россияне посоветовали Порошенко не переживать за российский газ и заняться украинской ГТС

Украинский лидер Петр Порошенко призвал европейских партнеров не только избавиться от «обманчивых и пагубных кремлевских чар», но и твердо отстоять собственную энергетическую безопасность.

Президент Украины назвал «Северный поток — 2» троянским конем Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности. По словам Порошенко, строительство газопровода повлечет «катастрофические последствия» для партнеров из Европы.

 

Россияне посоветовали Порошенко не переживать за российский газ и заняться украинской ГТС

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Киев выступает против проекта «Северный поток — 2», потому что хочет остаться транзитером российского газа в европейские страны и США. Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва относится к «Северному потоку — 2» исключительно как к экономическому проекту.

 

 

 

 

 

 

Россияне посоветовали Порошенко не переживать за российский газ и заняться украинской ГТС

Россияне предположили, что Киев не столько боится потерять статус транзитера газа РФ, сколько остаться без значительной части доходов. Бюджет страны придется пополнять за счет других источников. Если Европейский союз не даст Украине денег, тогда Киев начнет увеличивать тарифы, а это негативно скажется на репутации Порошенко в преддверии предстоящих президентских выборов.

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #газ #северный поток 2
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