Россияне посоветовали Порошенко не переживать за российский газ и заняться украинской ГТС

Украинский лидер Петр Порошенко призвал европейских партнеров не только избавиться от «обманчивых и пагубных кремлевских чар», но и твердо отстоять собственную энергетическую безопасность.

Президент Украины назвал «Северный поток — 2» троянским конем Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности. По словам Порошенко, строительство газопровода повлечет «катастрофические последствия» для партнеров из Европы.

«Північний потік-2» – це «троянський кінь» Кремля проти європейської енергетичної і, врешті-решт, геополітичної безпеки. Закликаю наших європейських партнерів якнайшвидше позбутися оманливих та згубних кремлівських чар та твердо відстоювати власну енергетичну безпеку. pic.twitter.com/4YEAPN12hv — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 августа 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Киев выступает против проекта «Северный поток — 2», потому что хочет остаться транзитером российского газа в европейские страны и США. Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва относится к «Северному потоку — 2» исключительно как к экономическому проекту.

Порошенко назвал "Северный поток - 2" "троянским конём для Европы". Можно ли тогда рассматривать украинскую ГТС как "троянскую свинью" Путина для Европы, так как она выполняет ту же функцию, что и "СП-2" и влияет на энергетическую политику Европы? — Голос Мордора (@spacelordrock) 10 августа 2018 г.

Украинская ГТС это троянский дохлый ишак — Сергей Янченко (@Ser_Iv_Yan) 10 августа 2018 г.

По логике Пороха после сдачи СП-2 в эсксплуатацию из трубы должны посыпаться российские солдаты и захватить ЕС? — burn down the town (@chaosinmyhead79) 10 августа 2018 г.

В Европе кивнули и продолжили прокладывать трубы — щука ФСО (@shchukaFSO) 10 августа 2018 г.

Очень странная позиция Украины и украинцев... вы серьёзно считаете что американцы против северного потока потому что хотят чтоб газ в Европу шёл через Украину? США хотят свой газ продавать и через Польшу где уже построена необходимая инфраструктура. Вы в любом случае в пролёте. — Засаленная Маца (@ZasalennayaMaza) 10 августа 2018 г.

Не пора ли России разорвать дипотношения с Украиной и ввести жесткие экономические санкции ...? — Рыль Валентина (@ryl_53) 10 августа 2018 г.

Россияне предположили, что Киев не столько боится потерять статус транзитера газа РФ, сколько остаться без значительной части доходов. Бюджет страны придется пополнять за счет других источников. Если Европейский союз не даст Украине денег, тогда Киев начнет увеличивать тарифы, а это негативно скажется на репутации Порошенко в преддверии предстоящих президентских выборов.

СРОЧНО остановите ж/д сообщение, перекройте автобусное сообщение, закройте границу, введите визовый режим, овяньте от России! — Partner (@Partner_rus) 10 августа 2018 г.

Лакей не нужен ни Европе, ни пиндосам, твиты после опохмелки лишь веселят пользователей сети, очевидно, что у Европы своих дыр валом и решать проблемы Украины в этом тысячелетии они не станут, так,как безразмерные счета правящей верхушки способны поглотить весь бюджет ЕС))))))))) — dervysh66 (@dervysh66) 10 августа 2018 г.