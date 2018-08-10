«Троянский конь» Порошенко оставит Киев без транзита — эксперт

Проект «Северный поток-2» реализуется на 100%. Киеву не должен призывать европейские страны отказаться от российского газа, а наоборот, рекламировать его. Тогда Украина сохранит выгодный для нее транзит, считает эксперт Игорь Юшков.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проект является «троянским конем» России в вопросе энергетической и геополитической безопасности в Европе. Отказ же от реализации проекта по правилам Третьего энергетического пакета Евросоюза и невыполнение решений арбитража Стокгольма «Газпромом» по мнению лидера являются «четким сигналом» по истинным мотивам России. Такое мнение политик выразил на странице в Facebook.

Формулировку о «троянском коне» украинские политики использовали и раньше. В частности, президент «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Юшков считает, что Порошенко придерживается выбранного курса, но на самом деле от его заявлений ничего не поменяется. Украинский лидер способен рассказывать сказки о пагубности «Северного потока-2», при этом, он противоречит сам себе. К примеру, коллегам из Европы президент говорит, что чем больше те покупают газа у России, тем хуже энергетическая безопасность в регионе.

Газ в европейские страны поступает через Украину. Порошенко, призывая отказаться от поставок, предлагает лишить Киев денег, которые страна получит от транзита. Логичнее просить приобретать больше газа у Москвы, чтобы сохранить доход, считает эксперт, слова которого привело ФБА «Экономика сегодня».

Россказни о «троянском коне» выглядят как минимум нелепо. Как те утверждения, согласно которым Россия будет политизировать энергетическую сферу. Важно, что Москва этого никогда не делала. Даже во время войны с Грузией в страну поступал газ. Сейчас российская сторона, реализуя «Северный поток-2», не выдвигает никаких требований в политической сфере.

Юшков также коснулся недавней новости о санкциях в отношении России, которые США введут в конце августа. Аналитик считает, что ограничения не будут разрабатываться с учетом интересов Украины. Давление в первую очередь нужно Вашингтону.

Будь в Киеве более дальновидные политики, то они бы поняли, что Соединенным Штатам вообще не нужен газ России как конкурент в Европе. В целях Белого дома — протолкнуть в регион собственный СПГ. Юшков считает, что в этой области Вашингтон не долго будет союзником Киева, поэтому украинским чиновникам обольщаться не стоит.