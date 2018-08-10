Уголовное наказание за ТО без аккредитации — адекватная мера, считают в ГД

Однако фото- и видеофиксация техосмотра, скорее всего, не даст 100% гарантии его прохождения, указал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Кабмин в пятницу утром внес на рассмотрение Госдумы законопроект поправок о совершенствовании системы техосмотра. Министры предлагают ввести уголовную ответственность за проведение технического осмотра оператором, которые не прошел аккредитацию. Это, объясняется в документе, сократит число «серых» диагностических карт, когда реальный технический осмотр не проводился.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность для участников системы ТО. Речь идет, прежде всего, о штрафах для техэкпертов, которые признали авто безопасным без осмотра или, проигнорировав несоответствия требованиям безопасности. Поправки также предполагают введение фото- и видеофиксации процесса проведения техосмотра.

Лысаков подчеркнул, что предложенная уголовная ответственность для компаний, которые проводят ТО без аккредитации, - адекватная мера. Дело в том, что такие организации фактически занимаются фальсификацией документов.