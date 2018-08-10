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 НАТО снова назвало РФ основной угрозой безопасности альянса

НАТО снова назвало РФ основной угрозой безопасности альянса
13:56   10 Августа 2018
Весь мир

НАТО снова назвало РФ основной угрозой безопасности альянса

НАТО снова назвало РФ основной угрозой безопасности альянса

Об этом свидетельствует размещенный в официальном аккаунте Twitter видеоматериал, в котором России отведено первое место среди угроз безопасности альянса.

В данном материале говорится о том, что Россия якобы стала более напористой, при этом страну по-прежнему обвиняют в дестабилизацией на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.

Также организация сочла угрозой действия РФ на  Ближнем Востоке и в Африке, обвинив ее в распространение оружия массового поражения, а также киберпреступлениях.

Говоря о многочисленных обвинениях НАТО глава РФ Владимир Путин отметил, что активность военных самолетов НАТО в Балтийском море куда больше, нежели российских. При этом российский лидер подчеркнул, что США тратят на оборонные расходы больше всех стран мира.  

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Автор: Екатерина Розина
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